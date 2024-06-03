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Dünya
AA 03.06.2024 09:40

Maldivler'den İsrail kararı: Ülkeye girişleri yasaklanacak

Maldivler hükümeti, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırıları devam eden İsrail'e yaptırım uygulama kararı aldı. Hükümet İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklamak için yasa değişikliğine gidecek.

Maldivler'den İsrail kararı: Ülkeye girişleri yasaklanacak
[Fotograf: AA]

Maldivler, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamaya hazırlanıyor.

Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdi.

Yasa değişikliğinin takibi ve denetlenmesi amacıyla alt komite kurulması da planlanıyor.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ise Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile bağış kampanyası başlatmaya ve bu konuda özel temsilci atamaya karar verdi.

Muizzu ayrıca, Filistin'e destek amacıyla ülke çapında "Maldivliler Filistin ile Dayanışma İçinde" adı altında miting düzenlemeye hazırlanıyor.

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