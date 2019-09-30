Dünya
Maldivler'de limana demirli tekneler yandı30 Eylül 2019 Pazartesi 19:08 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 19:19
Maldivler'in başkenti Male'de limana demirli bir teknede başlayan yangın hemen yanındaki teknelere de sıçradı. 7 kişinin yaralandığı yangın 1 saatlik çalışma sonunda söndürüldü.
[Maldivler'de limana demirli hız teknesinde çıkan yangın, yandaki teknelere de sıçradı. Fotoğraf: DHA ]
Maldivler'in başkenti Male’de limana demirli teknede yangın çıktı.
7 kişi yaralandı
Yerel medya yangının bir hız teknesinde başladığını ve yangına teknede çalışma yapan kişilerin içtiği sigaranın neden olduğunu, yangının kısa sürede büyüdüğünü ve yandaki teknelere de sıçradığını duyurdu.
7 kişinin yaralandığı yangın, denizden ve karadan yapılan 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
Teknelerde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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