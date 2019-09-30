Maldivler'in başkenti Male’de limana demirli teknede yangın çıktı.

7 kişi yaralandı

Yerel medya yangının bir hız teknesinde başladığını ve yangına teknede çalışma yapan kişilerin içtiği sigaranın neden olduğunu, yangının kısa sürede büyüdüğünü ve yandaki teknelere de sıçradığını duyurdu.

7 kişinin yaralandığı yangın, denizden ve karadan yapılan 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Teknelerde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA