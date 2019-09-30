Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde etkili olan şiddetli muson yağmurları can almaya devam ediyor.

Cezaevindeki mahkumlar başka yerlere nakledildi

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, son bir haftada etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve kazalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Uttar Pradeş'de 93'e, Bihar'da ise 27'ye yükseldi.

Uttar Pradeş'in Ballia bölgesinde su baskınının yaşandığı cezaevi binasından 863 mahkum tahliye edilerek Azamgarh ve Ambedkarnagar bölgelerindeki cezaevlerine yerleştirildi.

Bihar eyaleti Başbakanı Yardımcısı Modi de evinde mahsur kaldı

Yağışlar nedeniyle Uttar Pradeş ile Bihar arasında en az 7 tren seferi iptal dildi, 6'sı güzergahını değiştirdi. Yetkililer, iki eyaletin kırsal kesimlerinde binlerce evin çöktüğünü ve tarım arazilerinin sular altında kaldığını söyledi.

Bihar eyaletinin yağışlardan ciddi düzeyde etkilenen ve sel sularının yer yer diz seviyesinde olduğu Patna şehrinde, taşkın yaşanan devlet hastanesinde de su seviyesi diz seviyesine ulaştı.

Yağışlar nedeniyle evlerinde mahsur kaldıktan sonra kurtarılan yüzlerce kişi arasında Bihar eyaleti Başbakanı Yardımcısı Sushil Modi ve ailesi de yer alıyor.

Kurbanların yakınlarına 32 bin lira ödenecek

Uttar Pradeş eyaletinde önceki gün, son bir haftada yağışların sebep olduğu sellerde evlerin çökmesi, yıldırım düşmesi, boğulmalar ve yılan ısırmaları sonucu 59 kişi hayatını kaybetti.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, dün yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, kurbanların yakınlarına yaklaşık 32 bin lira tazminat ödeneceğini duyurmuştu.

Jarkand eyaletinde üstüne duvar çöken 3 kişi öldü

Jarkand eyaletinin Dumka bölgesinde de şiddetli yağmurun ardından uykuda üstlerine duvar çöken aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, dün yaptığı açıklamada, Uttarakand, Madya Pradeş ve Racastan'da 13, Gucerat'ta ise 3 kişinin yağışların yol açtığı olaylarda yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Güney Asya'da haziran-eylüldeki muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Bu yıl yağışlarda Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te şu ana kadar 400'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA