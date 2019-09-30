Los Angeles'ta sokakta yaşayan kadın sesiyle büyüledi30 Eylül 2019 Pazartesi 16:50 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 17:31
ABD'nin Los Angeles şehrindeki bir metroda opera söyleyen evsiz kadın sesiyle büyüledi. Amatör kamerayla çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ABD medyası gizemli kadının peşine düştü.
Los Angeles'ın Kore mahallesindeki bir metro istasyonunda çekilen video, ABD medyasının gündemine oturdu.
Metro platformunda opera şarkılar seslendiren gizemli evsiz kadın, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
KTLA televizyonu ise günler süren aramadan sonra gizemli kadını bularak hikayesini dinledi.
Rusya'da büyüdüğünü söyleyen Emily Zamourka, yıllar boyunca şarkıcı olmayı hayal ettiğini ancak kötü kaderinin onu evsiz bıraktığını söyledi.
Kemanıyla metroda şarkı söyleyerek para kazanmaya çalışan Zamourka, 10 bin dolar değerindeki kemanının çalınmasından sonra yapabileceği tek şeyin şarkı söylemek olduğunu belirtti.
Kaynak: TRT Haber