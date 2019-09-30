İtalya'da Müslüman ailelerin helal et talebi reddedildi30 Eylül 2019 Pazartesi 16:00 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 16:12
İtalya'nın Mestre kentindeki Müslüman aileler, çocuklarının eğitim gördüğü okulun yemekhanesinde helal et çıkmasını istedi. Okul yönetimi ise olumsuz yanıt verdi, ailelere vejetaryen menü tavsiye etti.
İtalya'nın kuzeyindeki Mestre kentindeki bir ilkokuldaki veli toplantısında Müslüman aileler okul yönetiminden alternatif menü talep etti.
Çoğu Bengalli Müslüman aileler, okul yemekhanesinde çocukları için helal et servis edilmesini istedi.
Cesare Battisti İlkokulu yönetimi, ailelerin bu talebine olumlu yanıt vermedi.
Helal eti garanti edemeyeceklerini söyledi, Müslüman çocuklara vejetaryen menü tavsiye etti.
Helal et tartışması aşırı sağcı ve İslam karşıtı Lig Partisi milletvekilinin de gündemindeydi.
Alex Bazzaro , Müslüman ailelerin talebini "saçma bir durum" olarak niteledi.
Aileleri "köktenci" olmakla suçladı.
Kaynak: TRT Haber