Mağrib Kararlılık Konvoyu: 50'den fazla gemi Malta açıklarında birleşecek

Mağrib Kararlılık Konvoyu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknelerin Tunus, İtalya, Yunanistan ve Libya'daki limanlardan ardışık olarak denize açıldığı, İspanya'nın Barselona Limanı'ndan bu ayın başında hareket eden teknelerin ise teknik ve organizasyonel nedenlerle Tunus limanlarında bekledikten sonra Binzert'ten yeniden rotaya katıldığı belirtildi.

50'den fazla tekneden oluşan filonun Malta açıklarında birleşerek Gazze kıyılarına birlikte ilerlemesinin planlandığı, teknelerin ilaç, bebek maması ve gıda yardımları ile 50'ye yakın ülkeden yüzlerce gönüllüyü taşıdığı ifade edildi.

Katılımcılar arasında Arap dünyasından çok sayıda aktivist, milletvekili, doktor ve kanaat önderlerinin yanı sıra Malezya, Türkiye ve farklı ülkelerden temsilcilerin bulunduğu aktarıldı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, filodaki gönüllülere ve aktivistlere yönelik herhangi bir saldırının ciddi suç ve uluslararası hukukun ihlali olacağını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, "hükümetlerden, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için devreye girmeleri ve yardımların Gazze'ye ulaşmasını kolaylaştırmaları" istendi.

Küresel Kararlılık Filosu 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan teknelerle yolculuğuna başladı

Küresel Kararlılık Filosu bünyesinde 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı.

Sidi Busaid Limanı'ndaki Küresel Kararlılık Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya'dan gelen iki tekneye dron saldırısı düzenlenmişti.

Filonun Tunus'tan çıkışının ertelenmesinin ardından İspanya'dan gelen tekneler 11 Eylül'de ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentindeki limana geçmişti.

Küresel Kararlılık Filosu'na 50'ye yakın ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Kararlılık Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Kararlılık Konvoyu" ve Malezya merkezli "Kararlılık Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Kararlılık (Sumud) Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor