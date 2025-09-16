İsrail'in Yemen'e saldırısında öldürülen 32 gazeteci toprağa verildi

İsrail ordusunun 10 Eylül'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da "26 September" ve "El-Yemen" gazetelerinin merkezlerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 32 gazeteci için cenaze töreni düzenlendi.

Sana'daki Salih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine aralarında onlarca gazetecinin de bulunduğu binlerce kişi katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından 32 gazeteci kentteki Ravza Şehitleri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yemenliler, İsrail'in onlarca gazeteciyi öldürmesine karşın dünyanın takındığı kayıtsız tavra anlam veremediklerini söyledi.

İsrail'in 10 Eylül'de Yemen'in başkenti Sana ile Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 46 kişi hayatını kaybetmiş, 165 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusun yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına misilleme olarak füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırılar düzenliyor ve İsrail'le bağlantılı gemileri hedef alıyor.