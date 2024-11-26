Mafyanın oğlu yanmış araçta ölü bulundu

İtalya'da dünyanın en güçlü organize suç çetelerinden biri olarak bilinen Ndrangheta ailesinin yeniden savaş başlatma ihtimali yerel halkı korkuya sürükledi.

"Barbarlar" olarak adlandırılan mafya ailesinin liderinin oğlu Antonio Strangio bir süredir kayıp olarak aranuyordu. İddiaya göre Strangio, yanmış bir araçta ölü olarak bulundu.

İtalyan polisi yanmış araçta, Ndrangheta ailesinin oğullarına ait olduğunu iddia ettiği yanmış kemikler, bir kolye ve dişler olduğunu tespit etti.

İtalyan polisi, bulunan kalıntıların kime ait olduğunu belirleyebilmek için çalışma başlattı. "Strangio'dan geriye kalanlar" olduğunu ileri süren aile, ölüm ilanını yayınladı.

Yayınlanan ilanda, “Strangio ve Scalia aileleri olarak herkese teşekkür ederiz. Fakat taziye için ziyaretçi kabul etmeyeceğimizi bildiririz." açıklaması yer aldı.

Halk korku içinde

Son on yıldır polis koruması altında yaşayan İtalyan gazeteci Michele Albanese, Strangio'nun suikasta kurban gitmesi halinde İtalya'nın tekrar "cehenneme" dönebileceği konusunda uyardı.

Albanese, "Bu aileler, Ndrangheta ailesinin en tepesindeki aileler. Bu nedenle halk arasında endişe hakim. Henüz ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmadı ama en azından toplum yeniden korkuya sürüklendi" dedi.

Albanese ayrıca, İtalya'nın bazı kesimlerinde onlarca yıldır kan davasının sürdüğünü belirtti.