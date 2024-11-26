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Dünya
AA 26.11.2024 06:20

Katil İsrail, Gazze'nin farklı yerlerine saldırdı: 12 Filistinli öldü

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridinin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

Katil İsrail, Gazze'nin farklı yerlerine saldırdı: 12 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun, Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde El-Cedbe ailesine ait bir eve düzenlediği bombalı saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki El-Ebrar bölgesindeki Kişko Caddesi'ne topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda da 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir araya gelen Filistinlileri bombalaması sonucu ise 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı dile getirildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampının kuzeyini bombalaması sonucu da 1 kişinin öldüğü aktarılan haberde, İsrail'in sürekli bombalaması nedeniyle ambulans ekiplerinin öldürülen kişinin cenazesine ulaşamadığı belirtildi.

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