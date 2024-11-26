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Dünya
Guardian 26.11.2024 06:25

Almanya, Rusya gerginliği nedeniyle sığınakların listesini hazırladı

Almanya, uzun zamandır tırmanan gerilimin gölgesinde olası bir 3. Dünya Savaşı tehdidine karşı ulusal sığınak planı hazırlıyor. Bu plan kapsamında, vatandaşlara en yakın sığınağa olan mesafeyi gösterecek bir mobil uygulama da geliştirilecek.

Almanya, Rusya gerginliği nedeniyle sığınakların listesini hazırladı

Alman hükümeti, artan uluslararası tehditler ve dünya çapında devam eden savaşlar karşısında sığınak ağı oluşturmayı planlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya yönelik askeri saldırı tehditleri üzerine Almanya'da bir "ulusal sığınak" hazırlığıplanı gündeme geldi.

Alman merkezli Bild gazetesinde yayınlanan habere göre bu karar, muhalefet ve Federal Sivil Savunma Kurumu'nun (BBK) olası bir saldırı ya da savaş riskine karşı sığınakların hazır hale getirilmesi konusundaki uyarılarının ardından geldi.

Cep telefonu uygulaması hazırlanacak

Gazetenin haberine göre, vatandaşlara en yakın sığınağa olan mesafeyi gösterecek bir mobil uygulama geliştirilecek.

Ayrıca hükümet, Alman vatandaşlarını garajlarında ve bodrumlarında sığınaklar oluşturmaya teşvik etmeyi de amaçlıyor.

Metro istasyonlarında sığınak

Ayrıca bazı kamu binalarının da sığınağa dönüştürülmesinin gündemde olduğunu yazan Bild, halihazırda hangi kamu binalarının gerektiğinde sığınağa dönüştürülebileceğinin incelendiğini duyurdu.

Sığınakların, metro istasyonlarına da yerleştirilmesi planlanıyor.

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