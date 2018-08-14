  • 14 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.365
    EURO 7.225
  • BIST 93418.65
    ALTIN 244.581
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Maduro’ya suikast girişiminde üst düzey iki askere gözaltı

Maduro’ya suikast girişiminde üst düzey iki askere gözaltı

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişimi nedeniyle devam eden soruşturma kapsamında üst düzey iki asker gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Maduroya suikast girişiminde üst düzey iki askere gözaltı

Başsavcı Tarek William Saab, yaptığı açıklamada, Maduro'ya suikast girişiminden sorumlu olduğu düşünülen şüphelilerin sayısının 34'e yükseldiğini, bunların arasında bir general, bir albay ve iki muhalefet milletvekilinin olduğunu duyurdu.

14 kişi gözaltına alındı

Suikast girişimine ilişkin şu ana kadar 14 kişinin gözaltına alındığını belirten Saab, bu kişilerden birinin Venezuela Ulusal Muhafız Teşkilatı'nda görevli bir general olduğunu söyledi. Saab, suikast girişimde yer aldığı düşünülen bir albayın da gözaltına alındığını sözlerine ekledi.

Patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya önceki cumartesi başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Maduro, hafta içi bir televizyon kanalından yaptığı açıklamada, suikast girişiminin ardından tutuklanan 6 kişinin ifadelerine bakıldığında Kolombiya'da sürgünde yaşayan eski Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Julio Borges'in bu olaydan sorumlu olduğunu öne sürmüştü. Maduro, muhalif milletvekili Juan Requesense'nin de şüpheliler arasında olduğunu ifade etmişti.

Venezuela'da Yüksek Mahkeme, 8 Ağustos'ta, Maduro'ya suikast girişimine ilişkin Borges'in tutuklanmasına, halihazırda gözaltında olan Requesense'nin de yargılanmasına karar vermişti.

Diğer yandan, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, geçen hafta, Caracas'ta ABD'li üst düzey diplomat James Story ile bir araya gelerek ABD ile iş birliği talep etmişti. Arreaza, ABD'nin iş birliği yapmayı kabul ettiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER