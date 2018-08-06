Maduro'ya suikast girişiminde kullanılan dronun patlama anı kamerada

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, başkent Caracas'ta Venezuela Ulusal Muhafız gücünün kuruluşunun 81. yıldönümü töreninde saldırıya uğradı.

Drone ile gerçekleştirilen suikast girişimi insansız hava aracının patlamasıyla ucuz atlatıldı. Dronun patlama anı kameralara yansıdı.

6 şüpheli gözaltında

Bombalı saldırıda dronları kullandığından şüphelenilen 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronlar ile saldırı düzenlenmişti.

7 asker yaralandı

Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Nicolas Maduro, olaydan sonra yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler" ifadesini kullanmış, saldırganların ABD'de yaşayan Venezuelalı muhalifler ve Kolombiya ile bağlantılı olduklarını söylemişti.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Kaynak: TRT Haber