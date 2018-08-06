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Fuego Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Guatemala’da 2 ay önce en az 300 kişinin ölümüne neden olan Fuego Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.

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Guatemala City’nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı, dün gece yeniden faaliyete geçti. Yetkililer, Haziran ayında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan patlamanın ardından bölgede çalışmaya devam eden acil yardım ekiplerine bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu. Yetkililer, yanardağ çevresinde yaşayanları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. 

Fuego Yanardağı’nda Haziran ayında meydana gelen patlamalar ve püsküren lavlar El Rodeo köyünü yok etmiş, en az 300 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA 

Etiketler: fuego, yanardağ, Guatemala
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