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Fuego Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Guatemala’da 2 ay önce en az 300 kişinin ölümüne neden olan Fuego Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:11





