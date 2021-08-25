Fosil yakıt tüketmiyorlar, iklim değişikliğine neden olacak bir hayat yaşamıyorlar. Ancak küresel ısınmanın ağır sonuçlarına onlar katlanıyor.

Ada ülkesi Madagaskar, dünyada iklim değişikliğinin kıtlığa neden olduğu ilk ülke olmak üzere.

Açıklama Birleşmiş Milletler’den geldi. Örgüt ülkede on binlerce kişinin şimdiden ileri derecede açlık çektiğini duyurdu.

Yıllardır yağmur yağmıyor

Madagaskar'da son 40 yıldır görülen en kötü kuraklık, ülkenin güneyindeki izole tarım topluluklarında büyük yıkıma yol açtı.

Kuruyan topraklarda 4 yıldır yağmur yağmadığı için hasat alınamıyor. Halk fiyatı her gün daha da artan gıda ürünlerine ulaşabilmek için topraklarını satıyor. Hayatta kalmak için böcek ve kaktüs yaprakları yiyor. Ancak bunları yıkamak için bile suya sahip değil.

Gıda güvensizliği en yüksek derecede



5 yaş altındaki en az yarım milyon çocuk akut yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler, ülkede en az 30 bin kişinin gıda güvensizliğinde en yüksek derece olan "beşinci seviyeyi" yaşadığını tahmin ediyor.



Madagaskar, sık sık kuraklık yaşasa da mevcut krizi doğrudan iklim değişikliğiyle ilişkilendiren uzmanlar ülkede yaşananlarla ‘atmosferdeki ısınma arasında bağ olduğunu’ söylüyor.

Ayrıca su kaynaklarının daha iyi yönetilmesi gerektiği de uzmanlar tarafından vurgulanıyor.



