Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol kentindeki durumun giderek kötüleştiğini ve 10 binlerce insanın kentte mahsur kaldığını söyledi.

"Bir kez daha Rusya’yı uluslararası insani hukuka saygı duymaya, kent sakinlerinin kentten ayrılmasına ve insani yardımın kente girmesine müsaade etmeye çağırıyorum."