Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macron'dan Rusya'ya çağrı: Mariupol’dan sivillerin çıkışına müsaade edin
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Emmanuel Macron, Rusya’ya, tamamen kontrol altına aldığını açıkladığı Ukrayna’nın Mariupol kentindeki sivillerin tahliyesine müsaade etme çağrısı yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol kentindeki durumun giderek kötüleştiğini ve 10 binlerce insanın kentte mahsur kaldığını söyledi.
"Bir kez daha Rusya’yı uluslararası insani hukuka saygı duymaya, kent sakinlerinin kentten ayrılmasına ve insani yardımın kente girmesine müsaade etmeye çağırıyorum."
À Marioupol, la situation ne fait qu’empirer. Des dizaines de milliers de civils sont piégés. J’appelle une nouvelle fois la Russie à respecter le droit international humanitaire, à permettre aux habitants de quitter la ville, à laisser entrer l’aide humanitaire.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2022
Etiketler: Emmanuel Macron Fransa Rusya Ukrayna
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