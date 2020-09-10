Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını koruyan kararlı tutumu en çok Yunanistan ve Fransa'yı rahatsız ediyor.

Konu, bugün Fransa'nın ev sahipliğinde yapılacak olan Akdeniz Diyaloğu Toplantısı'nın ana gündem maddesi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, toplantı öncesi yaptığı açıklamada AB üyelerine Atina yönetiminin dayatmalarını hatırlattı, Yunanistan'a desteğini yineledi.

Macron, "Avrupalılar olarak Türkiye'ye karşı birlik olmalıyız" dedi.

Macron, bir yandan da bölgede tansiyonun yükselmesini istemediklerini savundu.

Fransa'nın Korsika Adası'nda yapılacak zirvede Yunanistan ile Fransa'nın savunma anlaşması imzalaması bekleniyor.