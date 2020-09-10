Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Macron'dan AB ülkelerine Türkiye'ye karşı birlik olma çağrısı
Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusunda diyalog çağrılarına Fransa gerilimi artırarak karşılık veriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, yine Türkiye'yi hedef aldı, Avrupa Birliği ülkelerine Türkiye'ye karşı birlik olma çağrısı yaptı.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını koruyan kararlı tutumu en çok Yunanistan ve Fransa'yı rahatsız ediyor.
Konu, bugün Fransa'nın ev sahipliğinde yapılacak olan Akdeniz Diyaloğu Toplantısı'nın ana gündem maddesi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, toplantı öncesi yaptığı açıklamada AB üyelerine Atina yönetiminin dayatmalarını hatırlattı, Yunanistan'a desteğini yineledi.
Macron, "Avrupalılar olarak Türkiye'ye karşı birlik olmalıyız" dedi.
Macron, bir yandan da bölgede tansiyonun yükselmesini istemediklerini savundu.
Fransa'nın Korsika Adası'nda yapılacak zirvede Yunanistan ile Fransa'nın savunma anlaşması imzalaması bekleniyor.
Etiketler: Yunanistan türkiye Macron fransa doğu akdenizSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 13:38
Son Haberler
- 14:43
- 14:29
- 14:18
- 14:44
- 14:18
Sıradaki Haber
İsrailli gazete, BAE ile gizli görüşmelerin 2015'te başladığını yazdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz