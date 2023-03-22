Macron, ülkede kitlesel grevlere neden olan, hükümet tarafından mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen ve emeklilik yaşını 2 yıl uzatmayı içeren tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin Fransız televizyonlarına demeç verdi.

Reformun en önemli seçim vaatleri arasında yer aldığını belirten Macron, bu sene sonuna kadar yürürlüğe girmesi istediğini belirtti.

Emmanuel Macron, emeklilik reformunun belirlenen demokratik takvimde uygulanacağına işaret etti.

Muhalefetin geri çekilmesi için reformu Anayasa Konseyine götürdüğünü anımsatan Macron, "Şimdi Anayasa Konseyi'nin kararını beklemeliyiz. Bu kararın sonunda, bazı şeyleri açıklığa kavuşturacak bir metin yayınlayacağım" diye konuştu.

Macron, Fransa'nın meşru olarak yöneticilerini seçen yaşlı bir ulus olduğu yorumunu yaparak, "Sendikaların da meşruiyeti vardır, yaptıkları gösterilerle bu reforma karşı olduklarını gösterdiler. Onlara saygı duyuyorum. Ama bu reform gerekli. Fransızlara da söylüyorum, bu (reformu geçirmek) beni mutlu etmiyor. Yapmamayı tercih ederdim. Ama yapmak zorundaydım" ifadesini kullandı.

Macron, emeklilik için ödenen primler ile bütçeden sağlanan desteğin dengelenmesi için "reformun gerekli olduğunu" savundu.

"Çalışma hayatına girdiğimde 10 milyon emekli vardı, bugün 17 milyon oldu. 2030'larda 20 milyon olacak" diyen Fransız Cumhurbaşkanı, sokaklardaki öfkenin tamamının emeklilik yaşının uzatılmasıyla ilgili olmadığını ve bir kısmının çalışma düzenindeki adaletsizlikle ilgili olduğu değerlendirmesini yaptı.

Emmanuel Macron, "Yapılan anketlerle ülkenin genel çıkarları arasında, genel çıkarlarını tercih ettim. Ve bunun arkasında popülerliğimin düşmesi de söz konusuysa onu (reformu) onaylarım" dedi.

Yüksek kazançlı şirketlerin kazançlarının bir kısmını çalışanlarına pay etmesinin gerekli olduğuna işaret eden Macron, gelir dengesi için ülkede son 18 ayda asgari ücreti enflasyonun üzerinde yüzde 9,5 oranında artırdığına değindi.

Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamak yerine Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak doğrudan kabul edilmesine yönelik tercihini ise "Sorumluluğunu üstlendi" şeklinde yorumladı.

Fransız Cumhurbaşkanı, hükümetine yönelik gensoru önergesinde yeterli çoğunluğun elde edilmemesinin hükümetin çoğunluğun kararını uyguladığı şeklinde algılanması gerektiğini savundu.

"Hiçbir taşkınlığa tahammül göstermeyeceğiz" diyen Macron, "Hükümetin, faaliyeti engelleyen kesimlerin karşısında normal gidişatının yeniden başlamasını sağlayacağız" dedi.

Macron, hükümetinin reformlara devam edeceği bilgisini vererek hedeflerinde düzensiz göçe ilişkin yasanın yakın zamanda tamamlanması olduğunu sözlerine ekledi.