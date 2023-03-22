FED bu seneki ikinci toplantısını gerçekleştirdi ve merakla beklenen faiz kararını duyurdu.

Politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4 virgül 75 ile 5 aralığına yükseltti.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "son göstergeler ılımlı bir büyümeye işaret etse de enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor" denildi.

FED bu kararla 9 kez üst üste faiz artırımına gitmiş oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, 2023 yılının üçüncü toplantısını 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirecek.