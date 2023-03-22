Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 20:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.
FED bu seneki ikinci toplantısını gerçekleştirdi ve merakla beklenen faiz kararını duyurdu.
Politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4 virgül 75 ile 5 aralığına yükseltti.
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "son göstergeler ılımlı bir büyümeye işaret etse de enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor" denildi.
FED bu kararla 9 kez üst üste faiz artırımına gitmiş oldu.
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, 2023 yılının üçüncü toplantısını 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirecek.
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