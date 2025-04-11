Macron: Tarifelere verilen 90 günlük ara firmalar için "belirsizlik" kaynağı

Macron, X hesabından, Trump'ın, Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından paylaşımda bulundu.

Macron, "Amerikan tarifelerinin 90 günlüğüne askıya alınması, müzakereye yönelik bir sinyal ve açık bir kapı." ifadesini kullanarak, bunun kırılgan bir geçici dönem olduğuna dikkati çekti.

ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik alüminyum, çelik ve otomobillere uyguladığı yüzde 25, diğer ürünlere uyguladığı yüzde 10 oranındaki tarifenin hala geçerli olduğunu kaydeden Macron, bunun AB için 52 milyar avroluk bir meblağa tekabül ettiğini belirtti.

Macron, tarifelere verilen 90 günlük aranın hem AB hem de ABD firmaları için “90 günlük belirsizlik” oluşturduğunu belirterek, AB Komisyonu ile haksız tarifelerin kaldırılması için müzakere etmeyi ve adil bir anlaşma sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Macron, AB'nin tarifeler konusunda karşıt tedbirler üzerinde çalışmayı sürdürmesi gerektiğinin altını çizerek, "Fransa hazır. Avrupa'da hazır olmalı. Gerçekçi ve birlik içinde kalalım ve çıkarlarımızı kararlılıkla savunalım." mesajını verdi.

Dün görüştüğü girişimci ve sanayicilerin çok endişeli olduğunu aktaran Macron, "Amerikan tarifeleri girişimci ve sanayicilerin faaliyetlerini tam kalbinden vuruyor." ifadesini kullandı.

Macron, Avrupalı firmaları korumak, AB'nin ekonomik egemenliğini ve kıtadaki istihdamın geleceğini güvence altına almak için Avrupalılarla beraber ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.