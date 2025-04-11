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Dünya
AA 11.04.2025 14:06

Netanyahu ile saldırıların durdurulması çağrısı yapan askerler arasındaki gerilim tırmanıyor

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak niteledi ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçladı.

Netanyahu ile saldırıların durdurulması çağrısı yapan askerler arasındaki gerilim tırmanıyor

İsrail'de hava kuvvetlerindeki muvazzaf ve emekli askerlerin esir takası için Gazze'ye yönelik saldırıların durulması çağrısına yönelik destekler artmaya devam ediyor.

Hava kuvvetlerinin ardından dün deniz kuvvetlerinden emekli askerlerin yanı sıra bir kısmı muvazzaf olan zırhlı birlik askerleri de benzer çağrı yaptı.

İsrail askeri istihbarat biriminde görevli bir grup yedek asker de bu sabah esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısına desteğini açıkladı.

Soykırımcı Netanyahu ise sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı mesajla, esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısı yapan askerleri hedef aldı.

Bir kısmı muvazzaf olan askerlerin yayımladığı mektupları "propaganda" lanse eden Netanyahu, İsrail halkının bu "yalan propagandaya inanmadığını" savundu.

Söz konusu mektubun "İsrail askerleri adına yazılmadığını" ileri süren Netanyahu, bu çağrıyı yapan askerlerin "yabancı sivil toplum kuruluşlarınca fonlandığını" iddia etti.

Mektupta imzası olanları "yabani ot olarak" niteleyen Netanyahu, esir takası için Gazze'ye saldırıların sonlandırılması çağrısı yapanları, lideri olduğu sağcı hükümeti "devirmeye çalışmakla" suçladı.

Katil Netanyahu, çağrı yapanların İsrail devletini ve ordusunu "zayıflatmaya çalıştığını" ileri sürerek, "Bu, küçük, gürültülü, anarşik ve bağlantısız bir avuç emekli, bunların büyük çoğunluğu yıllardır hizmet etmemiş bile." ifadelerini kullandı.

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