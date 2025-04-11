ABD'de Filistin'e destek protestolarına katılan 12 kişi yargılanacak

Santa Clara Bölge Savcılığı, üniversitenin mevcut ya da eski öğrencileri olduğu belirtilen 12 kişinin "ağır vandalizm" ve "ağır izinsiz giriş" kapsamında yargılanacağını bildirdi.

Savcılık, protestocuların bina içine sprey boya ile yazılar yazdığını, camları ve mobilyaları kırdığını, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktığını ve sahte kan olduğu iddia edilen kırmızı sıvıyı binanın çeşitli yerlerine püskürttüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamında, sanıklara ait cep telefonlarında eylemin planlandığına dair mesajlaşmalar ve "kendin yap işgal rehberi" adlı belgeye ulaşıldığı vurgulandı.

Yaşları 19 ila 32 arasında olan göstericilerin, San Jose'deki Adalet Sarayı'nda bu ay hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Stanford Üniversitesi'nde Filistin'e destek

Stanford Üniversitesi'nde 5 Haziran 2024'te Filistin'e destek veren grup, rektör ve yardımcısının ofisinin bulunduğu binaya girmişti.

Stanford Üniversitesi Yönetimi Sözcüsü Dee Mostofi, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, öğrencilerden oluşan grubun, Gazze ile dayanışmasını göstermek amacıyla üniversite kampüsünde eylem düzenlediğini ifade etmişti.

Mostofi, göstericilerin, üniversite rektörü ve yardımcısının ofislerinin bulunduğu binaya girdiğini belirtmişti.

The Stanford Daily'e göre, ise yaklaşık 10 öğrenci binanın ana girişini kapatırken, 50 kadar öğrenci de binanın dışında "Filistin özgür olacak" sloganları atmış ve kolluk kuvvetleri de binaya girip 13 göstericiyi gözaltına almıştı.