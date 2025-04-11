Hafif Kar Yağışlı -0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2025 11:31

ABD'de Filistin'e destek protestolarına katılan 12 kişi yargılanacak

ABD'nin California eyaletindeki Stanford Üniversitesi'nde geçen yıl düzenlenen Filistin'e destek protestolarına katılan ve kampüsteki bir binaya giren 12 kişi yargılanacak.

ABD'de Filistin'e destek protestolarına katılan 12 kişi yargılanacak
[Fotograf: AA]

Santa Clara Bölge Savcılığı, üniversitenin mevcut ya da eski öğrencileri olduğu belirtilen 12 kişinin "ağır vandalizm" ve "ağır izinsiz giriş" kapsamında yargılanacağını bildirdi.

Savcılık, protestocuların bina içine sprey boya ile yazılar yazdığını, camları ve mobilyaları kırdığını, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktığını ve sahte kan olduğu iddia edilen kırmızı sıvıyı binanın çeşitli yerlerine püskürttüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamında, sanıklara ait cep telefonlarında eylemin planlandığına dair mesajlaşmalar ve "kendin yap işgal rehberi" adlı belgeye ulaşıldığı vurgulandı.

Yaşları 19 ila 32 arasında olan göstericilerin, San Jose'deki Adalet Sarayı'nda bu ay hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Stanford Üniversitesi'nde Filistin'e destek

Stanford Üniversitesi'nde 5 Haziran 2024'te Filistin'e destek veren grup, rektör ve yardımcısının ofisinin bulunduğu binaya girmişti.

Stanford Üniversitesi Yönetimi Sözcüsü Dee Mostofi, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, öğrencilerden oluşan grubun, Gazze ile dayanışmasını göstermek amacıyla üniversite kampüsünde eylem düzenlediğini ifade etmişti.

Mostofi, göstericilerin, üniversite rektörü ve yardımcısının ofislerinin bulunduğu binaya girdiğini belirtmişti.

The Stanford Daily'e göre, ise yaklaşık 10 öğrenci binanın ana girişini kapatırken, 50 kadar öğrenci de binanın dışında "Filistin özgür olacak" sloganları atmış ve kolluk kuvvetleri de binaya girip 13 göstericiyi gözaltına almıştı.

ETİKETLER
ABD Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Güney Afrika'daki helikopter kazasının sorumlusunun, penguen olduğu açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:26
Başakşehir'de kimyasal madde deposunda yangın
12:01
Karadeniz'de günlük gaz üretimi 8,8 milyon metreküpe ulaştı
11:53
İstanbul Havalimanı'nın hedefi hava kargoda dünyanın dağıtım merkezi olmak
11:53
Limon ihracatında Irak ilk sıraya yükseldi
11:50
AB, tarifelere verilen 90 günlük arada çözüm bulmak istiyor
12:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
Gazze'deki çöp yığınları Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor
Gazze'deki çöp yığınları Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Başkentte kar yağışı başladı
Başkentte kar yağışı başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ