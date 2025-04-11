ABD, ikinci savaş gemisini Orta Doğu’ya gönderdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) X sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Açıklamada, "USS Carl Vinson savaş gemisinin, USS Harry S. Truman savaş gemisi ile birlikte ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk sahasında görev yaptığı” belirtildi.

ABD'li bir yetkili, 22 Mart’ta Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, ABD'nin, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte, gelecek ay bölgede iki uçak gemisi bulundurmayı planladığını söylemişti.

Yetkili, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Pasifik Okyanusu'nda görevde olan "USS Carl Vinson" savaş gemisinin Orta Doğu'ya doğru yola çıkarılması talimatı verdiğini, Kızıldeniz'de görevi süren "USS Harry S. Truman" savaş gemisinin de en az bir ay daha Orta Doğu'da tutulması emrini perşembe günü imzaladığını aktarmıştı.