AB, tarifelere verilen 90 günlük arada çözüm bulmak istiyor

Donohoe, AB Dönem Başkanı Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Euro Bölgesi ülkelerinin maliye bakanları toplantısı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Bugün yapılacak Euro Grubu toplantısında, küresel ekonomide gerçekleşen değişiklikleri değerlendireceklerini anlatan Donohoe, ABD tarifelerinin Euro Bölgesinin performansı ve üzerinde çalıştığı diğer planlara etkilerini ele alacaklarını ifade etti.

Donohoe, Euro Bölgesi'nin bütçe, rekabet gücü, dijital euro, yatırım birliği gibi konularda çeşitli önemli projeleri olduğunu, gündemde çok fazla değişiklik yaşansa da bu konulardaki çalışmaların devam edeceğini anlattı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ABD tarifleri konusunda masada birçok farklı seçeneğin bulunması gerektiği görüşünde olduğuna işaret eden Donohoe, "Önce müzakere etmek, dünya genelinde gerçekleşen gelişmelere orantılı ve stratejik bir şekilde yanıt vermek istiyoruz." dedi.

Donohoe, karşılaşılan ticari sınamalar konusunda doğru yolun müzakere olduğuna işaret ederek, AB ülkelerinin birlikte hareket edeceğini anlattı.

Euro Bölgesi üyesi ülke bakanlarının koordineli bir yanıt için yakın bir şekilde çalıştıklarına dikkati çeken Donohoe, ABD'de gerçekleşebilecek ticari gelişmelere uygun zamanda ve biçimde yanıt vereceklerini söyledi.

Donohoe, ABD'nin tariflere 90 gün ara vermesi konusunda, "Şu anda yaşanan duraksamayı çok memnuniyetle karşılıyoruz çünkü bu bir fırsat penceresi sağlıyor." diye konuştu.

"Şimdi bu 90 günü ABD ile yapıcı bir şekilde etkileşimde bulunmak, alternatif bir yol müzakere etmek için kullanacağız." diyen Donohoe, düşük büyüme ve daha yüksek enflasyon gibi risklerden kaçınmanın önemine işaret etti.

Donohoe, "Önümüzdeki haftaları, ABD ile yapıcı biçimde ilişki kurmak ve bu ticari gerginliğin merkezinde yer alan farklı sorunlara karşı iyi bir çözüm bulmak için kullanacağız." dedi.

Dün, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin dışındaki ticaret ortaklarına yönelik ek tarifeleri 90 gün süreyle askıya aldığını duyurmasının ardından müzakerelere bir şans vermek istediklerini belirterek, "Üye ülkelerimizin güçlü desteğini gördüğümüz AB karşı önlemlerinin kabulünü tamamlarken bunları 90 gün süreyle askıya alacağız." ifadelerini kullandı.