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Dünya
AA 11.04.2025 14:49

Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybı 50 bin 912'ye çıktı

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26 artarak 50 bin 912'ye yükseldi.

Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybı 50 bin 912'ye çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 26 kişinin naaşının ve 106 yaralının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 912'ye, yaralıların sayısının 115 bin 981'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 1542'ye, yaralananların sayısının da 3 bin 840'a yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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