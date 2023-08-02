Açık 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.08.2023 21:09

Macron, göçmenlik yasasının kabulü için tartışmalı anayasa maddesini kullanmayı planlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düzensiz göçe ilişkin yasanın kabulü için tartışmalı anayasa maddesini kullanmayı planladığını söyledi.

Macron, göçmenlik yasasının kabulü için tartışmalı anayasa maddesini kullanmayı planlıyor
[Fotograf: Reuters]

BFM TV'nin haberine göre Macron, göçmenlik yasasını zorlamak için, bir tasarının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesini sağlayan Anayasanın tartışmalı 49/3 maddesinin kullanılmasının ihtimal dışı olmadığını belirterek, "Anayasanın izin verdiği şeyi kullanacağım" dedi.

Macron, 22 Mart'ta, düzensiz göçe ilişkin tasarının farklı tasarılara bölüneceğini ve gelecek haftalarda parlamentoda görüşüleceğini açıklamıştı.

Hükümetin hakkında sınır dışı kararı olan göçmenleri "arananlar listesine" koymasına imkan veren göç tasarısına karşı 25 Mart'ta başkent Paris ve farklı kentlerde gösteri düzenlenmişti.

Fransa'da anayasa, hükümete bir yasa tasarısının oylamadan geçirilmesi için yetki verirken buna karşı muhalefettin de gensoru teklifi vermesine olanak sağlıyor.

ETİKETLER
Emmanuel Macron Fransa
Sıradaki Haber
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi boşanma kararı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:45
Bakanlık'tan koruma altındaki çocuklarla ilgili haberlere yalanlama
21:28
İspanya'nın bazı kesimlerinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi
21:27
Yunanistan'da son 14 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
21:25
BM: Sudan'da 6 milyondan fazla insan açlıktan bir adım uzakta
21:22
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, tartışmalı "Rus etkisi" kanunundaki değişiklikleri onayladı
21:21
Yunanistan'da plajların ruhsatsız işletmecilerine tepki için havlu hareketi
Göçmenlerin New York'taki Roosevelt Otel'in önündeki bekleyişi sürüyor
Göçmenlerin New York'taki Roosevelt Otel'in önündeki bekleyişi sürüyor
FOTO FOKUS
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ