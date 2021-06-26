Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna nehri üzerinde bulunan Zincirli Köprü altında arkeolojik su altı çalışmaları yapılıyor.

Su altı arkeologlarının çalışmaları sırasında bir Osmanlı top güllesi bulundu.

Yaklaşık 150 kilogram ağırlığında 55 santimetre çapında olan gülle Budapeşte Tarih Müzesi uzmanlarının eşliğinde çıkartıldı.

Gülle, Budapeşte Tarih Müzesi’nde sergilenecek

Güllenin, 1541 yılından beri orada olduğu tahmin ediliyor. Bozulmadan bugüne kadar ulaşan gülle Budapeşte Tarih Müzesi’nde sergilenecek.

Aynı bölgede Mayıs ayında da 36 santimetre çapında Osmanlı güllesi bulunmuştu.

