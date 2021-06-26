İran devlet televizyonunun haberine göre, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin sivil ve askeri mahkemelerde hüküm giyen 5 bin 156 mahkumun cezasının hafifletilmesi ve affedilmesi yönündeki önerisi Hamaney tarafından kabul edildi.

İmam Rıza'nın doğum yıl dönümü ve Yargı Haftası vesilesiyle gerçekleşen af kararı; Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Mahkemelerinden ceza alan mahkumları kapsıyor.

Hamaney her yıl af çıkarıyor

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesine göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor.

Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.