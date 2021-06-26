Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 1 günde 48 bin 698 yeni vaka tespit edilirken bin 183 kişi öldü, 64 bin 818 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı, 595 bin 534'e geriledi.

Toplam vaka 30 milyon 183 bin 143

İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 193 bin 85 kişinin iyileştiği ülkede, iyileşme oranı yüzde 96,72'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 183 bin 143'e, can kaybı sayısı 394 bin 524'e çıktı.

Uygulanan aşı dozu 315 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 315 milyon 45 bin 926 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.