Kazakistan'ın Almatı bölgesindeki Tanbalı Açık Hava Müzesi, Erken Tunç Çağı'ndan Türk Kağanlığı dönemini kapsayan yerleşim yerleri, mezarlar, petroglifler ve ibadet yerleri ile beraber pek çok eser barındırıyor.

Eski Türk runik yazılarının olduğu kayaların da bulunduğu, Büyük İpek Yolu üzerindeki müze, dünyanın her noktasından turistleri ağırlıyor.

3 bin 800 hektarlık alanı kapsayan müze, 2004 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil edildi.

"Bu topraklar eskiden kutsal sayılmış"

Kazakistan'daki en büyük açık hava müzesinde 5 binden fazla "taş üzerine yapılan oyma" anlamına gelen petroglifler ilk kez 1957 yılında keşfedildi.

Tanbalı Açık Hava Müzesi araştırmacısı Janserik Bolatbekulı’na göre, bu resimler o dönem insanlarının yaşadıklarını, tecrübelerini anlatıyor.

Araştırmacı Janserik Bolatbekul, "Bu topraklar eskiden kutsal sayılmış, O yüzden bu müzeye 'Açık Hava Tapınağı' diyebiliriz. Müze olarak runik yazıları ve prtroglifleri inceleme çalışmalarını aktif olarak yürütüyoruz." dedi

Araştırmalar devam ediyor

Müzede, milattan önce 2'nci yüzyılda yapılan Buda oyması ile birlikte eski Kazak Boylarının damgalarının yer aldığı kayalar da yer alıyor.

"İle Nehri"nin kenarında yer alan kayalarda 60'tan fazla Kazak Boyu'nun damgası bulunuyor. Bu damgaların ne zaman ve nasıl yapıldığı bilim insanları için hala büyük bir sır.

Ülkede, kayalardaki resimleri araştırma çalışmaları hala devam ediyor.

HABER: Janar Salıbay

KAMERA: Jalgasbek Ayılbekov