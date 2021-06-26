Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika’da COVID-19: Hastane otoparkları yataklı servislere dönüştürülecek
[Fotoğraf: AA]
Meksikalı yetkililer, ülkenin Baja California Sur eyaletinde COVID-19 vakalarının artması üzerine, hastane otoparklarını yataklı servislere dönüştürecek.
Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu, eyaletteki hastanelerin otoparklarında 30-40 yataklı servislerin açılacağını açıkladı.
Ülke genelinde hastanelerdeki doluluk oranını yüzde 17 olmasına rağmen bu eyaletteki COVID-19 vaka artışı nedeniyle yetkililer, hastane otoparklarının hastaların hizmetine açılacağını duyurdu.
Daha önce de uygulandı
Meksika’da hastane otoparkları daha önce de bu şekilde hizmet vermiş ancak virüse yakalanan hasta sayısının azalmasıyla söz konusu uygulama kaldırılmıştı.
Ülkede salgının başından bu yana 2 milyon 498 bin 357 vaka tespit edilirken, virüse yakalanan 232 bin 346 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Meksika Koronavirüs
Son Haberler
- 10:49
- 10:33
- 10:22
- 10:24
- 10:13
Sıradaki Haber
Hindistan'da tedavisi süren hasta sayısı 595 bin 534'e geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz