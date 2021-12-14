Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Macaristan'da göçmen taşıyan araç kaza yaptı: 7 ölü, 4 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
Macaristan'da göçmenleri taşıyan bir otomobilin kaza yapması sonucu 7 kişi öldü, 4 yaralandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, aracın sürücüsü, Sırbistan sınırı yakınlarındaki Morahalom'da dur ihtarına uymadı.
Bunun ardından araç, bir eve çarparak durdu.
7 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olay sonrası araç sürücüsünün gözaltına alındığı; kendisine insan kaçakçılığı ve kazaya sebep olma suçlamalarının yöneltileceği kaydedildi.
Etiketler: Macaristan Trafik Kazası
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