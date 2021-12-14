Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de hortumun verdiği zarar havadan görüntülendi
ABD’nin Kentucky eyaleti Dawson Springs kentinde oluşan hortum felaketi sonrası çok sayıda bina ve araç zarar gördü.
Kentcuyk Valisi Andy Beshear, hortum felaketi nedeniyle ölü sayısının 74'ü, kayıp kişi sayısının 109'u bulduğunu açıkladı.
Hortum sonrası eyaletin Dawson Springs kentindeki son durum, havadan görüntülendi.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre geçtiğimiz cuma, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'de en az 24 hortum meydana gelmişti.
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