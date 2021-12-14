Kentcuyk Valisi Andy Beshear, hortum felaketi nedeniyle ölü sayısının 74'ü, kayıp kişi sayısının 109'u bulduğunu açıkladı.

Hortum sonrası eyaletin Dawson Springs kentindeki son durum, havadan görüntülendi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre geçtiğimiz cuma, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'de en az 24 hortum meydana gelmişti.