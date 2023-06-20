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Dünya
AA 20.06.2023 22:57

Macaristan’da bir Norveçli "terör saldırısında" bulunacağı iddiasıyla tutuklandı

Macaristan’da emniyet güçleri, Norveç’te 2011’de 77 kişinin ölümüne yol açan ırkçı terör saldırısının bir benzerini düzenleyeceği iddia edilen Norveç vatandaşı bir kişinin tutuklandığını duyurdu.

Macaristan’da bir Norveçli "terör saldırısında" bulunacağı iddiasıyla tutuklandı

Macaristan Terörle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Norveç vatandaşı 45 yaşındaki kişinin saldırı planlarını anlattığı çok sayıda videoyu dijital platformlarda paylaştığı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu kişinin Budapeşte’deki evine 14 Haziran’da baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin evinde bulunan çok sayıda elektronik cihaza el konulduğu, daha sonra mahkemeye çıkartılan şüphelinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Zanlının İngilizce ve İskandinavca paylaştığı videolarda, havalimanı, tren istasyonları ve uçaklara yönelik saldırı tehdidinde bulunduğu, "masumları öldüreceğini" söylediği ifade edildi.

Açıklamada, zanlının yapacağı eylemle Norveç'te 2011’de 77 kişiyi katleden ırkçı terörist Anders Behring Breivik'i geride bırakmayı hedeflediği de ileri sürüldü.

Norveçli yetkililerle irtibata geçen Macar polisi, şahsın ülkesinde çok sayıda suça bulaştığını tespit etti.

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