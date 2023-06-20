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Dünya
İHA 20.06.2023 21:48

Yunanistan’da göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntüleri paylaşıldı

Yunanistan’da 14 Haziran’da alabora olan göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Faciada 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı ise 81’e yükseldi.

İtalya’ya gitmek üzere Libya’dan yola çıkan göçmenlerin bulunduğu balıkçı gemisinin Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında batmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yunanistan makamlarından yapılan açıklamaya göre çalışmalarda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.

Görüntüleri paylaşıldı AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) ise göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntülerini paylaştı.

Görüntülerin geminin alabora olmadan önce ajansın gözetleme uçağı tarafından kaydedildiği belirtildi.

Aşırı kalabalık olduğu görülen geminin 6 deniz mili hızla seyrettiği ifade edildi. Öte yandan yaklaşık 700 kişinin bulunduğu tahmin edilen gemiden 47’si Suriyeli, 43’ü Mısırlı, 12’si Pakistanlı, 2’si Filistinli olmak üzere yalnızca 104 kişi kurtarılmıştı.

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Yunanistan’da göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntüleri paylaşıldı
Yunanistan’da göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntüleri paylaşıldı
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