Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macaristan, Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı
[Kiev | Fotoğraf: Reuters]
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası, ülkesinin Kiev Büyükelçiliğinin geçici olarak Lviv'e taşıma kararı aldıklarını duyurdu.
Szijjarto yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ağırlaşan durum nedeniyle Kiev Büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin Lviv'e geçtiğini ifade etti.
Büyükelçiliğin Lviv'de daha az personelle çalışmaya devam edeceğini kaydeden Szijjarto, güvenlik koşullarının el vermesi durumunda Büyükelçilik personelinin Kiev'e geri döneceğini belirtti.
Etiketler: Macaristan Ukrayna
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