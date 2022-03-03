Szijjarto yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ağırlaşan durum nedeniyle Kiev Büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin Lviv'e geçtiğini ifade etti.

Büyükelçiliğin Lviv'de daha az personelle çalışmaya devam edeceğini kaydeden Szijjarto, güvenlik koşullarının el vermesi durumunda Büyükelçilik personelinin Kiev'e geri döneceğini belirtti.