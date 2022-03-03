Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 19:17Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Moldova'dan AB'ye üyelik başvurusu
[Fotoğraf: Reuters]
Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkesinin Avrupa Birliği'ne üyeliği için hazırlanan resmi başvuruyu imzaladı.
Söz konusu başvurunun, birkaç gün içinde Brüksel'e teslim edilmesi bekleniyor.
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, konuya ilişkin açıklamasında, "Barış, demokrasi ve özgürlük içinde yaşamak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Moldova'nın yanı sıra Gürcistan da AB'ye hızlı katılım için resmi süreci başlatmıştı.
Etiketler: Avrupa Birliği
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