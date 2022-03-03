Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de Ukrayna'ya yardım için Kongre'den 10 milyar dolarlık fon talebi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'ya ve orta Avrupa'daki müttefiklerine insani yardım ile ekonomi ve güvenlik yardımı yapmak için Kongre'den 10 milyar dolarlık ek fon talebinde bulundu.
Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktör Yardımcısı Shaalanda Young, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye gönderdiği mektup ile Kongre'den 10 milyar dolarlık ek fon talep etti.
Young, söz konusu fonun, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da ortaya çıkan acil ve kısa vadeli ihtiyaçların karşılanması için kullanılacağını söyledi.
"Ukrayna'da hızla gelişen olayları dikkate alırsak, ihtiyaçların kısa zaman içinde artmasını bekliyoruz."
İnsani yardımların sağlanması amaçlanıyor
Ukrayna konusundaki ek fonlar konusunda Kongre ile temaslarının süreceğini belirten Young, 10 milyar dolarlık ek fon ile Ukrayna ve orta Avrupa'daki müttefik ülkelere insani yardım ile ekonomi ve güvenlik yardımı sağlanmasının amaçlandığını söyledi.
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