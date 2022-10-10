Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lukaşenko: Rusya ile ortak askeri birlik anlaşması sağlandı
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu.
Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Rusya'nın Ukrayna'nın birçok şehrini bombaladığı 10 Ekim'de üst düzey askeri komutayı topladı.
Lukashenko, Rusya'nın saldırılarını desteklediğini belirterek, ülkesinin Moskova ile ortak bir askeri komuta oluşturma sürecini başlattığını da sözlerine ekledi.
Yeni askeri oluşumun neyle görevlendirileceğini açıklamadı.
Lukashenko, "Bu süreci belki birkaç gün önce başlattık" dedi. Ayrıca Ukrayna'yı bir kez daha Belarus'a saldırı planlamakla suçladı.
Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Pavel Myraveyko, Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında "bazı görevleri yerine getirerek" aktif bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.
Etiketler: Alexander Lukaşenko Belarus Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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