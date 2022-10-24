Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lufthansa İsviçre birimi, grev planlayan pilotlarla anlaşmaya vardı
[Fotograf: Reuters]
Alman Lufthansa Havayollarının İsviçre birimi, çalışma şartlarının düzeltilmesi amacıyla grev planlayan pilotlar birliğiyle yapılan toplu sözleşmede anlaşma sağladı.
Aeropers sendikasından yapılan açıklamaya göre, nisandan bu yana anlaşma olmadan çalışan pilotlar, Lufthansa İsviçre yönetimiyle anlaşmaya varılmasının ardından greve son verdi.
Lufthansa'daki Alman pilotlar, maaşlardaki anlaşmazlığı çözmek için geçen ay yapılan anlaşmanın ardından 2023 ortasına kadar grev yapmama konusunda mutabık kalmıştı.
COVID-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla Avrupa genelinde yaz aylarında başlayan pilot ve hava yolu çalışanlarının grevleri sonucu binlerce uçuş iptal edilmiş, havalimanlarında gecikmeler yaşanmıştı.
Etiketler: İsviçre
Sıradaki Haber
Belçika'da 3 bölgesel hükümete karşı "hava kirliliği" davası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz