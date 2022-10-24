Aeropers sendikasından yapılan açıklamaya göre, nisandan bu yana anlaşma olmadan çalışan pilotlar, Lufthansa İsviçre yönetimiyle anlaşmaya varılmasının ardından greve son verdi.

Lufthansa'daki Alman pilotlar, maaşlardaki anlaşmazlığı çözmek için geçen ay yapılan anlaşmanın ardından 2023 ortasına kadar grev yapmama konusunda mutabık kalmıştı.

COVID-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla Avrupa genelinde yaz aylarında başlayan pilot ve hava yolu çalışanlarının grevleri sonucu binlerce uçuş iptal edilmiş, havalimanlarında gecikmeler yaşanmıştı.