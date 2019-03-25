Alman havayolu şirketi Lufthansa, bu sabah hava trafik kontrolü ile ilgili yazılım sorunlarının ardından bir dizi uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre 46 uçuş iptal edilirken, 4 bin 600 yolcu iptallerden etkilendi.

İptal edilen uçuşlar, Frankfurt, Köln, Stuttgart ve Düsseldorf havaalanlarından yapılacaktı.

Söz konusu yazılım; hava trafik kontrolörlerinin uçak tipi, uçuş rotası, tahmini varış süresi gibi uçaklarla ilgili ihtiyaç duyduğu tüm önemli verilere ulaşmasını sağlıyor.

Kaynak: DW