Olay İngiltere'nin güneyindeki Shaftesbury kasabasındaki bir hapishanede meydana geldi.

BBC'de yer alan habere göre hayvanların karınları dikilerek Guys Marsh hapishanesinin duvarlarının üzerinden bahçeye atıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis yetkilileri, ilk kez bu yolla hapishaneye kaçak malzeme sokulmaya çalışıldığına tanık olduklarını söyledi.

Hayvanların karnında şarj cihazlarıyla birlikte toplam beş cep telefonuyla üç sim kartı bulundu.

Hapishane yetkilileri, bahçeden atılan malzemelerin mahkumlara satılmasının amaçlandığını açıkladı.

Hapishanelerden sorumlu bakan yardımcısı Rory Stewart, "Bu olay, suçluların hapishaneye uyuşturucu sokmak için neler yapabileceğini gösteriyor" dedi.

İngiltere'de daha önce de hapishanelere insansız hava araçları (drone) ve güvercinlerle bu tür malzemelerin sokulmaya çalışıldığı bildirilmişti.

Kaynak: BBC