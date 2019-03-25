Şinhua ajansının haberine göre, Yançıng kenti belediye başkanı Cao Lubao, Şiangşui ilçesinde bulunan Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketine ait kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının, 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla 78'e yükseldiğini belirtti.

Cao, hayatını kaybedenlerden 56’sının kimliğinin teşhis edildiği bilgisini paylaştı.

Ne olmuştu?

Şiangşui’de perşembe günü yerel saatle 14.48’de meydana gelen patlamada yaralanan 600'den fazla kişi kentteki 16 hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yaklaşık 2.2 büyüklüğünde deprem etkisi yapan patlamadan sonra 176 itfaiye aracı ve bine yakın itfaiye personeli bölgeye sevk edilmiş, olay mahalline yakın okullar kapatılmıştı. Kimya tesisinin çevresindeki yerleşim bölgesinde yaşayanlar tahliye edilmiş, yaklaşık 90 ev patlamadan zarar görmüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Kıçiang olay sonrasında yaralıların kurtarılması ve zararın asgariye indirilmesi için gerekenin yapılması talimatı vererek, devletin ilgili bakanlık ve mekanizmalarının koordinasyon halinde kazaya yönelik kapsamlı soruşturma yapması ve kazadan ders çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketinin internet sitesindeki bilgilere göre, 2007'de kurulan kimya şirketi 30'dan fazla yanıcı ve zehirli kimyasal üretimi yapıyor.

Çin’in Tiencin kentinin liman bölgesinde Ağustos 2015’te tehlikeli maddelerin tutulduğu lojistik deposunda büyük bir patlama meydana gelmiş ve patlamada 173 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

