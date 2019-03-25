RIA haber ajansının Rus milletvekili Alexander Bashkin'in açıklamalarına dayandırdığı habere göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu bahar ya da yaz aylarında bazı görüşmeler yapmak için Rusya'yı ziyaret edecek.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da görüşmeyi doğrulayarak, "Zaman, yer ve toplantının şekli hakkında somut bir anlaşma yapıldığında ilgili bilgileri sunacağız." dedi.

Kuzey Kore'nin önceki lideri Kim Cong-il, 2001, 2002 ve 2011 yıllarında Rusya'yı 3 kez ziyaret edip Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakanı Dmitriy Medvedev ile görüşmüştü.

Kaynak: Reuters