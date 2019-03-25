Birleşmiş Milletlerin (BM) Suriye'nin İdlib kentine gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan 16 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Güvenli bölgelere dönüş sürüyor
Suriyelilerin İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere dönüşü de devam ediyor.
Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Suriyeliler, dönüş için yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla Reyhanlı'ya geliyor.
Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaptırdıktan sonra, ülkelerindeki güvenli bölgelere hareket ediyor.
Kaynak: AA