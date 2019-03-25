Gebremariam, yaptığı yazılı açıklamada, şirketin kazada neyin ters gittiğine ilişkin hem ABD hem de diğer ülkelerdeki araştırmacılarla birlikte çalışmayı sürdüreceklerini aktardı.

"Boeing 737 Max uçağına ilişkin pek çok soru halen cevapsız"

Soruşturmanın devam ettiğine ve "hakikati" öğreneceklerine işaret eden Gebremariam, "Şu aralar, kazanın sebebine ilişkin spekülasyon yapmak istemiyorum. Boeing 737 Max uçağına ilişkin pek çok soru halen cevapsız. (Kazada) Neyin yanlış gittiğinin ortaya çıkarılması için eksiksiz ve şeffaf bir iş birliği sözü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Etiyopya Hava Yollarının uçak üretici firması Boeing ile yıllardır iş birliğini yaptığını ve ortak çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Gebremariam, şirketin filosunun üçte ikisinin bu şirketin uçaklarından oluştuğunu hatırlattı.

Etiyopya Hava Yolları ABD'li gazetelere dava açacak

Gebremariam, hafta sonu basına yaptığı açıklamada, ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times ve Washington Post'un kazaya ilişkin yaptığı haberlerin, ülkenin ve şirketin imajına zarar vermek için üretilmiş "yalan ve mesnetsiz" haberler olduğunu dile getirmişti.

Bu gazetelere dava açılacağını belirten Gebremariam, "sahte haberlerin" amacının dünyanın dikkatini, daha önce de benzer bir kazaya neden olan Boeing 737 Max 8 tipi uçaklardan çekmek olduğunu dile getirmişti.

Ne olmuştu?

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, düşen uçağın Fransa'da analiz edilen karakutusunun ön incelemeleri sonucunda Etiyopya'daki uçak kazasıyla Endonezya'da meydana gelen uçak kazasının nedenlerinin benzer olduğunun tespit edildiğini söylemişti.

Kaynak: AA