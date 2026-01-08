Lübnanlılar, ateşkesi ihlal eden İsrail'in sınırda devam eden saldırılarından tedirgin

Bölgede yaşayanlar, İsrail ordusunun bu saldırılarla halka "korku vermeyi" amaçladığını vurguluyor.

Süregelen İsrail saldırıların insani krizi derinleştirdiği Lübnan’ın güneyinde, Hıyam beldesinin batısındaki Bab es-Seniyye bölgesindekiler, 3 katlı bir binanın patlatıldığı yeni bir saldırıyla güne uyandı. Saldırıda çevredeki evler de zarar görürken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

İsrail’in son saldırıları nedeniyle beldenin büyük bölümünde yıkılmış evler ve moloz yığınları dikkati çekiyor.

Hıyam beldesindeki binaya yapılan bombalı saldırıyla ilgili olarak İsrailli veya Lübnanlı yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail medyasında bir süredir, Lübnan hükümeti ve ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma planını yerine getirmemesi durumunda İsrail ordusunun Hizbullah mevzilerine karşı "büyük ölçekli bir saldırı" başlatma planını "tamamladığı" yönünde haberler yer alıyor.

Öte yandan İsrail ordusu ise Kasım 2024'ten bu yana neredeyse her gün düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor ve son saldırılarda ele geçirdiği güneydeki 5 tepeyi, on yıllardır işgal ettiği diğer bölgelere ek olarak işgal altında tutuyor.

İsrail bombalamaları "korkuyu amaçlıyor"

Hıyam beldesinde hedef alınan binaya komşu evin sahibi 80 yaşındaki Sattam Abdullah, İsrail güçlerinin son günlerde bölgede "korkutma amacıyla" çok sayıda ses bombası attığını söyledi.

“Ancak bir evi havaya uçurdular; bunun hava saldırısıyla mı yoksa yerleştirilen patlayıcılarla mı gerçekleştirildiğini bilmiyoruz, çünkü uyuyorduk." diyen Abdullah, komşu binayı vuran patlama sonucu evinin kapı ve pencerelerindeki camların kırıldığını kaydetti.

Abdullah, "İsrail güçleri kasabaya her an girip çıkıyor ve biz sürekli bombardıman altında bir trajedi yaşıyoruz." diye konuştu.

Saldırılarda dükkanları zarar gören Muhammed Abdullah (57) da İsrail güçlerinin "küçük araçlarla beldeye geldiğini; binanın içine mayın yerleştirip, patlattığını" söyledi.

Ayrıca patlama nedeniyle çevredeki bazı işyerlerinin de zarar gördüğünü ifade eden Abdullah, "İsrail güçlerinin hiçbir denetim olmadan beldeye girmesinden" duydukları üzüntüyü dile getirdi.

"Yaklaşık bir yıldır, İsrail'in güneydeki bölgelere tekrar tekrar düzenlediği saldırılar nedeniyle istikrarsız bir güvenlik ortamı altında yaşıyoruz." diyen Abdullah, birkaç gün önce patlatılan binanın yakınlarına ses bombaları atıldığını da aktardı.

Abdullah: "Yaşamamıza izin verecekler mi bilmiyoruz; şu ana kadar bizi rahatlatacak bir durum yok. Her gün sinir harbi içinde yaşıyoruz; neredeyse sürekli bir güvenlik olayı yaşanıyor. Özellikle sınırın hemen dibindeyiz ve İsrail’in halen işgali altında tuttuğu 5 noktadan biri olan Hamamis Tepesi’ne yakınız." diye konuştu.

Beldede yaşayan 50 yaşlarındaki Muhammed Sattam ise iki gün önce İsrail'e ait bir insansız hava aracının bina bekçisine doğru ses bombaları attığını ifade etti.

Lübnan'da ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.​​​​​​​