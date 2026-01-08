İspanyol çiftçiler AB-MERCOSUR anlaşmasını protesto için traktörleriyle yolları kapattı

İspanya'nın Katalonya, Bask ve Galiçya özerk yönetimlerinde traktörleriyle çıkan çiftçiler, yolları kapattı.

Çiftçilerin eylemlerinden özellikle Tarragona, Girona, Vitoria, Ourense kentleri etkilendi.

Çiftçilerin bağlı olduğu sendika ve derneklerden yapılan açıklamalarda, "İspanya, Avrupa Birliği'nin imzalamayı planladığı MERCOSUR anlaşmasından çekilene kadar eylemlerimiz süresiz devam edecek." mesajı ortak görüş olarak öne çıktı.

Siyasetçilerden verilen sözlerin tutulmadığını, aylardır dile getirdikleri taleplerinin dikkate alınmadığını savunan İspanyol çiftçiler, "tarımsal ve hayvansal ürünlerde AB sağlık protokollerinin Güney Amerika ülkelerinde uygulanmadığını, olası bir anlaşmanın haksız rekabete, kalitesiz ve ucuz ürünlerin AB'ye girişine neden olacağını, kırsal kesimdeki çiftçinin hayatta kalmasını zorlaştıracağını" iddia ediyor.

Diğer yandan büyük ihracatçı şirketler ise MERCOSUR'u 270 milyon tüketicisi olan bir pazar olarak görüyor.

AB-MERCOSUR anlaşması süreci

AB ülkelerinin temsilcileri, daha önce aralık ayında planlanan ancak çiftçi protestoları ve Fransa, İtalya ile Polonya gibi ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle ertelenen AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasını yarın oylayacak.

Oylamada üye ülkelerin onay vermesi durumunda AB Komisyonu, MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını 12 Ocak'ta imzalamayı planlıyor.

Anlaşma kapsamında sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanması, buna karşılık MERCOSUR ülkelerinin pazarlarının Avrupa sanayisine açılması öngörülüyor.

Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ürünlerinin Avrupa pazarını dolduracağına dikkati çekerek bunun birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceğini belirtiyor.

Anlaşmaya Almanya destek verirken özellikle Fransa ve İtalya gibi ülkeler ile Avrupa genelinden çiftçiler karşı çıkıyor.