Dünya
08.01.2026 16:08

Lübnan Cumhurbaşkanı: Ordu, Hizbullah'ın silahsızlandırılması planının ilk aşamasında hedefine ulaştı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusunun Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını amaçlayan planın ilk aşamasını tamamlayarak hedefine ulaştığını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı: Ordu, Hizbullah'ın silahsızlandırılması planının ilk aşamasında hedefine ulaştı
[Fotograf: AA]

Lübnan ordusu, ülkede "silahların devlet tekeline" alınmasına yönelik planın ilk aşamasının hedefine ulaştığını ve ileri bir aşamaya geçildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Avn, konuya ilişkin açıklamasında ordunun Litani Nehri’nin güneyindeki konuşlanmasının "Anayasa, devlet kararları ve uluslararası taahhütler çerçevesinde" olduğunu belirtti.

"Ordu, Hizbullah'ın silahsızlandırılması planının ilk aşamasında hedefine ulaştı." diyen Avn, bunun "silahın yalnızca devletin elinde olmasını pekiştirmeyi, savaş ve barış kararını anayasal kurumlarla sınırlandırmayı ve Lübnan topraklarının herhangi bir düşmanca faaliyet için kullanılmasını engellemeyi" amaçladığını vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı, "İsrail'in tamamen çekilmesi, düşmanca eylemlere son vermesi ve esirlerin serbest bırakılmasıyla, yerinden edilen sivillerin güvenli dönüşünün sağlanacağını ve güneyde yeniden imar için düzenli bir sürecin başlatılacağını" aktardı.

Uluslararası toplumu, özellikle ülkesine dost devletleri, Lübnan ordusunu desteklemeye çağıran Avn, bunun, ordunun ulusal görevlerini sürdürmesini ve tüm tarafların ihlalleri durdurma taahhüdüne bağlı kalmasını sağlayacağını ifade etti.

Meclis Başkanı Berri: İsrail engel olmasa ordunun başarıları tamamlanırdı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de konuya dair açıklama yaptı.

Berri, "İsrail, güneydeki çeşitli noktaları işgale devam etmeseydi, günlük bombardıman ve yıkımla ordunun ilerlemesini engellemeseydi ordunun başarıları neredeyse tamamlanmış olurdu." ifadelerini kullandı.

İsrail’in güneydeki varlığının sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Berri, bunun BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararıyla çeliştiğini ifade etti.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını amaçlayan ve ülkedeki silahlı varlığın devlet tekeline alınmasına yönelik planın ilk aşamasının hedefine ulaştığı ve ileri bir aşamaya geçildiği duyurulmuştu.

Lübnan'da Hizbullah'ı silahsızlandırma süreci

Lübnan'da Beyrut yönetimi, 5 Ağustos’ta Hizbullah dahil grupların silahsızlandırılması ve ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul ederken, Lübnan ordusuna 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi verdi.

Lübnan hükümeti, ordunun eylül ayında hazırladığı 5 aşamalı planı kabul ederken, planın ilk aşaması kapsamında, Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerden silahların 2025 sonuna kadar toplanması öngörülüyordu.

Lübnan Hizbullah
