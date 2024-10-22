Lübnan'daki Sahil Hastanesi, hastanenin askeri amaçla kullanıldığı iddialarını yalanladı

Beyrut'un güneyindeki Cenah bölgesindeki hastane, iddiaların ardından kapılarını yerli ve yabancı medya mensuplarına açtı.

Es-Sahil Hastanesi Müdürü Mazin Alame, hastanenin askeri amaçla kullanıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İşgalci İsrai'in iddiasını, "şoke edici haberler” olarak nitelendiren Alame, "Lübnan'da hiçbir partiye ya da dini gruba bağlılığı olmayan tanınmış özel bir hastaneyiz." ifadelerini kullandı.

Hastanenin 42 yıl önce inşa edildiğini ve altında herhangi bir tünel ya da sığınak olmasının imkansız olduğunu belirten Alame, hastanenin bu konuyu araştırmak isteyen herkese açık olduğunu vurguladı.

İsrail iddialarının ardından hastanenin boşatıldığını bildiren Alame, "Lübnan Ordusu bir garanti verdiğinde, hastaneyi yeniden açacağız. Bu garantiden sonra yeniden açmaya kararlıyız." dedi.

Hastanenin sahibi Lübnanlı Milletvekili Fadi Alame de daha önce hastanede hiçbir tünel bulunmadığını, hastanenin sadece hasta ve yaralılara hizmet verdiğini kaydetmişti.

Lübnan'daki Hastaneler Sendikası da "Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bahanelere dayandırılarak Es-Sahil Hastanesi'ne yönelik tehditlerde bulunulmasını" kınamıştı.

Soykırımcı İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Beyrut'taki bir hastanenin altında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın sığınak olarak kullandığı yeri tespit ettiklerini iddia ederek, "Şu anda Nasrallah'ın Beyrut merkezindeki Es-Sahil Hastanesinin altında özel sığınak olarak kullandığı yeri keşfettik. Bu sığınak içinde yüz milyonlarca dolarlık kağıt para ve altın tutuluyor. Bu paraların çoğu Lübnanlı vatandaşlardan alındı." ifadelerini kullanmıştı.