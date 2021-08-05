Lübnan'da ükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Necib Mikati, Cumhurbaşkanı Avn ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası bir basın açıklaması yaptı.

Hükümet kurma surecinin yavaş ilerlediğini ancak azimli olduklarını dile getiren Mikati, "Bugünkü görüşme önemliydi. Hükümetin kurulmasını hızlandırmanın önemini vurguladık, aksi takdirde büyük bir suç işlemiş olurduk." dedi.

Mikati, mezhepçi bir tutumla yola çıkmadıklarını ve ikincil sorunlara ayıracak vakitlerinin olmadığını vurguladı.

26 Temmuz'dan beri 5'inci görüşme

Belirli bir zaman sınırı ya da bakanlık sayısıyla ilgili yükümlülüğünün olmadığını aktaran Mikati, "Yapıcı olmak için hükümeti kurma görevini kabul ettim ve şimdiye kadar kesinlikle görevi bırakmakla ilgili tek söz etmedim." diye konuştu.

Eski Başbakan Mikati, hükümeti kurma görevini aldığı 26 Temmuz'dan bu yana Cumhurbaşkanı Avn ile 5'inci kez görüşmüş oldu.